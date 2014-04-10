Журналістські розслідування

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Чи спроможне НАБУ збити "месер" Пасенюка
Подивимося, чи здатне НАБУ збити «месер» Пасенюка і посадити його на «аеродром» у Менській колонії, де сидів його підлеглий «колядник».
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Приватизацию в Украине возглавит проверенный друг олигархов и Тимошенко?
Добровольная отставка председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса, с одной стороны, стала закономерным, а с другой - неожиданным событием.
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Що сказав Ахметов про своє губернаторство
13 березня 2016|Гарячі новини
В центрі уваги опинилися опозиціонер Юрій Бойко, колишній міністр часів Януковича, та олігарх Рінат Ахметов. Політикум, громадськість обговорюють чутки про те, що вони нібито можуть очолити окуповані райони Донецької та Луганської областей.
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Блаженніший Святослав прокоментував зустріч Папи Франциска і Кіріла
13-02-2016, 23:09
12 лютого в головному аеропорту Гавани імені Хосе Марті відбулася зустріч Глав двох Церков – Папи Франциска та Патріарха Кирила. Зустріч проходила в закритому режимі. Вона тривала понад дві години. Зустріч Папи Франциска і Патріарха Кирила завершилася підписаннямCпільної декларації, яка викликала неоднозначні реакції з боку громадськості та представників Церков України. Своїми враженнями про...
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Депутат Михайло Головко: Хочу нагадати прем'єрові, що Україна - це не його приватна контора
5-02-2016, 19:02
Година запитань до уряду - фарс і цинічний цирк?
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Бандерівські читання: тут формуються ідея та дух націоналістичної еліти
4-02-2016, 15:25
У Києві пройшли Треті Бандерівські читання, приурочені до 25-ї річниці Незалежності України.
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Сміємось – отже, не здаємось, і нас нікому не здолати!
10-12-2015, 17:54
З таким лейтмотивом проходив благодійний вечір пам’яті видатного українського сатирика Павла Глазового, якого вже десять років нема з нами.
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Професор Іван Ющук: «В державі має бути мовна цензура»
17-11-2015, 23:04
"Не досить назвати мову державною, треба, щоб вона і справді була такою, як це в країнах Європи. В перші роки Незалежності, в державних...
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В Україні 900 суддів вимагають роботу
20-02-2016, 08:40
За безкінечними розмовами про судову реформу в парламенті «забули» про те, що велика армія служителів Феміди стала по суті нахлібниками на шиї держави.
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У державі було арештовано майно майже на 9 мільярдів, а вартість вилученого – мізер
5-02-2016, 19:42
палата України проаналізувала, як витрачаються кошти Державного бюджету України на функціонування системи фінансового моніторингу України. Результати...
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Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників
21-01-2016, 18:30
22 січня, в столиці у Центральному будинку художника відкриється VІІ Всеукраїнська виставка мистецтва історичного жанру «Україна від Трипілля до...
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Гектари Клюєва відійдуть державі
12-05-2015, 13:39
Земля в Обухівському районі може стати нещасливою для колишнього стовпа із оточення диктатора Януковича Андрія Клюєва.
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Кінотеатр "Зоряний" у вогні спору
11-05-2015, 13:33
За колишній кінотеатр «Зоряний», який був штабом партії регіонів, уся боротьба ще попереду. Адже прокуратура Кєва у Вищому господарському суді...
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Чи спроможне НАБУ збити "месер" Пасенюка
8-06-2017, 14:19
Подивимося, чи здатне НАБУ збити «месер» Пасенюка і посадити його на «аеродром» у Менській колонії, де сидів його підлеглий «колядник».
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Приватизацию в Украине возглавит проверенный друг олигархов и Тимошенко?
24-04-2017, 19:24
Добровольная отставка председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса, с одной стороны, стала закономерным, а с другой - неожиданным событием.
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Когда количество украинских экспертов перерастёт в качество развития страны?
18-01-2017, 20:23
За последние 15 лет в Украине появилось большое количество различных «независимых» экспертов, аналитиков и политтехнологов. Их количество исчисляется...
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Порошенко, Гройсман и Кличко успешно «куют» прекариат, который сметёт их
18-01-2017, 20:15
Сегодня, наверное, только ленивый не отмечает в своих статьях, комментариях и постах тот факт, что украинское общество беременно очередной...
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Снижение рентных ставок на добычу газа и нефти – контрреволюционный удар олигархии
28-12-2016, 13:10
Закон №5132, принятый парламентом 20 декабря в рамках бюджетного процесса, стал вторым после национализации «Привата» ударом по карману всех...
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Діма Табачник в Ізраїлі, але його справа процвітає у Києві. З української освіти витягували мільйон доларів щороку
18-02-2016, 21:49
Освіта – бездонна бочка корупції. На чому тут раніше тільки не заробляли! Але ця оборудка, яка стала відома громадськості в лютому 2016-го, вражає своєю нахабністю. Мільйони осідають в кишенях спритників.
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44 будівлі медичних шпиталів вже у приватній власності. Чому мовчить Генпрокуратура?
29-04-2015, 14:48
Ще не забулася історія з "прихватизацією" російським банком будівель і території Дніпропетровського військового шпиталю. І ось черговий...
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Ігор Швайка не зміг зайняти місце Добкіна
28-04-2015, 12:59
Скандалом закінчилася історія з проміжними виборами депутата Харківської обласної ради в окрузі №1. Одним із кандидатів був колишній аграрний міністр...
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"Свобода" Тягнибока не визнає київських виборів
27-01-2015, 08:34
Проміжні вибори у столиці, зокрема в одномандатному виборчому окрузі №8, показали, що старі схеми фальсифікацій нікуди не зникли, ба більше – їх...
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Що зробили у Європі Юлія Льовочкіна і Сергій Ківалов
16-12-2014, 18:59
Закон «Про очищення влади» і конфлікт інтересів пані Льовочкіної та пана Ківалова.
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Генерал Рубан: «Ніколи не думав, що захищатиму Руслану разом із Захарченком»
1-09-2014, 15:55
Хто захистив співачку Руслану на Донбасі
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ПОЛКОВНИКА ЛЕБЕДЯ ЗВІЛЬНЕНО З ПОЛОНУ СЕПАРАТИСТІВ
20-05-2014, 11:05
Тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України полковника Юрія Лебедя звільнено з полону.
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Сепаратисты уже под Киевом. Обстреляли журналиста Дорожного контроля
20-05-2014, 10:11
19 мая 2014 года, около часа ночи, на трассе в семи километрах от села Хотяновка Киевской области в сторону г. Десна, было совершено вооруженное нападение на активиста общественной организации "Дорожный контроль" и журналиста издания...
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Пограничники задержали россиянина с ракетницами и таблицами радиопозывных
10-04-2014, 15:10
Пограничники Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни утром в четверг задержали россиянина с таблицами радиопозывных, мобильными телефонами и ракетницами. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
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Пограничники задержали россиянина с ракетницами и таблицами радиопозывных
10-04-2014, 15:10
Пограничники Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни утром в четверг задержали россиянина с таблицами радиопозывных, мобильными телефонами и ракетницами. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
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Хотіли вкрасти лікувальний комплекс "Феофанія"
21-01-2016, 18:05
Іменем "Ворошиловського районного суду міста Донецька" спритники забажали покласти до кишені аж цілий лікувальний комплекс "Феофанія"!
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Мільйон за землю на Київщині
22-04-2015, 11:01
У Білоцерківському районі Київської області "ходять" мільйони гривень. Це - нові тарифи на земельні ділянки.
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Регіонал Чечетов на параші
22-02-2015, 08:45
Одіозного екс-нардепа Чечетова за часів правління диктатора Януковича часто називали диригентом голосування в парламенті фракції партії регіонів та...
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Задержан россиянин, подозреваемый в организации терактов на Харьковщине
18-02-2015, 10:43
Служба безопасности Украины задержала гражданина России, который планировал совершение диверсий и террористических актов на территории Харьковской...
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Про нерухомість Ставицького, Клюєва, Захарченка
13-01-2015, 12:20
Мільйонери з найближчого оточення колишнього диктатора Януковича намагаються зберегти свої активи, нерухомість, а то й вивести їх за кордон,...
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